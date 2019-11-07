Volkswagen Touareg получил новую комплектацию

В российском офисе Volkswagen придумали для «Туарега» новую комплектацию. Называется она Business, идет следом за базовым исполнением Respect и касается только 249-сильных модификаций. Внешне машину можно узнать по серебристым рейлингам и литым 18-дюймовым дискам Concordia. Стартовые цены: 3 699 000 рублей за бензиновую версию и 4 219 000 рублей за дизельную.

Возможно, немцы и пожадничали с размером колес, однако другого оборудования отсыпали щедро. Сиденья автомобилей обиты натуральной кожей Vienna. В оснащение входят пневматическая подвеска с электронной регулировкой клиренса и жесткости, мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным экраном и навигацией, камера заднего вида, парковочный ассистент, электропривод двери багажника с функцией закрывания «без рук».

Это лишь короткий конспект штатного добра, к которому, при желании, можно присовокупить много чего еще. Список опций насчитывает около пятидесяти позиций. Есть там и диски побольше. Например, 21-дюймовые «катки» за 140 000 руб.





