Киборг от «Теслы»

Илон Маск написал в своем твиттере, что 21 ноября в Лос-Анделесе будет явлена миру новая Tesla. Название модели Cybertruck, и все автомобильные провидцы трубят в один голос, что речь идет не иначе, как о пикапе. У нас нет оснований им не верить. Ведь еще в июне Маск говорил о намерениях «Теслы» выпустить на рынок свой грузовик. И не просто электрический, а такой, что по грузоподъемности и внедорожным возможностям превзойдет пикап Ford F-150, а по динамике уделает Porsche 911. Максимальный запас автономного хода сего чуда составит 350 км. И за все про все – менее $49 000. Фантастика какая-то.





