Корейская диета

В Hyundai сделали для американцев моноприводный кроссовер

Говоря об автомобилях, принято считать, что американцам достается больше, чем европейцам и нам с вами. Все так и есть. Но бывают и исключения. Одно из последних – только что вышедший на рынок США кроссовер Hyundai Venue. Длина корейского новичка 4036 мм, то есть меньше, чем у обожаемой в России «Креты». И это не единственное «унижение».

Venue, цены которого начинаются от $17 250, а заканчиваются суммой в $21 950, получил один единственный мотор. Бензиновая 1,6-литровая «четверка» семейства Gamma развивает 121 л.с. и сочетается с 6-ступенчатой «механикой» либо с вариатором IVT. Привод же только передний. В дорогих комплектациях по умолчанию наличествуют 17-дюймовые литые диски и мультимедийная система с 8-дюймовым экраном. Но согласитесь, упомянутые аксессуары проблему недоприводности машины не решают.





