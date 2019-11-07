  • Сегодня: Четверг, Ноябрь 7, 2019
 

 
Новости   7 ноября 2019   

Корейская диета

В Hyundai сделали для американцев моноприводный кроссовер

Говоря об автомобилях, принято считать, что американцам достается больше, чем европейцам и нам с вами. Все так и есть. Но бывают и исключения. Одно из последних – только что вышедший на рынок США кроссовер Hyundai Venue. Длина корейского новичка 4036 мм, то есть меньше, чем у обожаемой в России «Креты». И это не единственное «унижение». 

Venue, цены которого начинаются от $17 250, а заканчиваются суммой в $21 950, получил один единственный мотор. Бензиновая 1,6-литровая «четверка» семейства Gamma развивает 121 л.с. и сочетается с 6-ступенчатой «механикой» либо с вариатором IVT. Привод же только передний. В дорогих комплектациях по умолчанию наличествуют 17-дюймовые литые диски и мультимедийная система с 8-дюймовым экраном. Но согласитесь, упомянутые аксессуары проблему недоприводности машины не решают. 



 


Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу