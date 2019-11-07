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Новости   7 ноября 2019   

Хорошая прибавка

В октябре российские дилеры Suzuki продали 869 автомобилей, то есть на 40% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. В лидерах по-прежнему Vitara. Этот компактный кроссовер нашел  588 покупателей. Вторую строчку, с результатом 203 машины, занимает SX4. Не плохо у нас приняли и новенький Suzuki. Дилеры начали оформлять заказы на малыша с начала августа, а его октябрьский тираж уже составил 78 экземпляров.

Всего же за десять месяцев 2019 года японская компания реализовала в России 5 603 автомобиля.




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