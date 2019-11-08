Российский автомобильный рынок в октябре ушел в минус

Ассоциация европейского бизнеса (АЕВ) опубликовала свой традиционный ежемесячный отчет о состоянии российского автомобильного рынка. Если отталкиваться от «средней температуры по больнице», то поводов для радости и оптимизма мало. В октябре продажи сократились на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Увы, далеко не все пациенты демонстрируют положительную динамику и в классах SUV. Но, кажется, Hyundai Creta обладает стойким иммунитетом. С результатом 6806 проданных автомобилей — плюс 950 к прошлому октябрю — она продолжает лидировать среди всех кроссоверов и внедорожников. По всей видимости хорошо себя чувствует и утвердившийся на второй строчке VW Tiguan. Ему отдали предпочтение 3704 покупателя (+395). А вот замыкающий тройку лидеров Renault Duster не добрал 446 штуки и в итоге обрел 3431 нового владельца.

В десятку самых продаваемых SUV также вошли:

LADA 4х4 2 831 шт. (-360)

Mitsubishi Outlander 2 381 шт. (+103)

Skoda Kodiaq 2 364 шт. (+131)

Hyundai Tucson 2 204 шт. (-145)







Kia Sportage 2 101 шт. (-92)

Chevrolet Niva 1 920 шт. (-821)

Renault Arkana 1 909 шт.