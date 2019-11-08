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Новости   8 ноября 2019   

Китайское купейное

Haval объявил цены на купе-кроссовер F7x

В России начались продажи китайского купе-кроссовера Haval F7x тульской сборки. От появившейся чуть ранее базовой «семерки» новая модель отличается формой кузова, к тому же на 35 мм. ниже и на 5 мм. короче. На сегодняшний день покупателям доступен лишь один силовой агрегат. Оснащенный наддувом 2-литровый, 190-сильный мотор сочетается исключительно с 7-ступенчатым, конструктивно схожим с коробкой DSG, «роботом».  



Зато можно выбрать модификации как с передним, так и с автоматически подключаемым полным приводом. За первые просят минимум 1 549 000 рублей, вторые оценили – от 1 629 000 рублей. Для тех и других предусмотрено три фиксированных комплектации: Comfort, Elite и Premium. Фронтальные и боковые подушки безопасности, система динамической стабилизации, климат-контроль, мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным экраном и задние датчики парковки, света и дождя идут уже в базе. В топе за 1 819 000 рублей есть светодиодные фары, кожаный салон, люк с электроприводом, камеры кругового обзора и даже адаптивный круиз-контроль.


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