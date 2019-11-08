Nokian Hakkapeliitta LT3. Зимний премиум для больших нагрузок

Что может быть опаснее гружёного пикапа на гладком льду? Наверное, пикап на лысых шинах. Но те, кто работает на результат и не склонен отдавать всё в руки судьбы прежде всего заботится о шинах, особенно зимой.

Зимняя шина Nokian Hakkapeliitta LT3 сочетает сцепление и устойчивость с прочной конструкцией и надёжностью. Новинка предназначена для заснеженных и обледенелых дорог, а чтобы максимально продлить срок службы этой специальной зимней шины, компания Nokian Tyres впервые в мире применила шипы из нержавеющей стали.

Линейка Nokian Hakkapeliitta включает расширения для легковых автомобилей, внедорожников и микроавтобусов и незаменима при прокладывании колеи в снегу или буксировки прицепа в зимнее время.

Эти шины разработаны специально для профессиональной и повседневной эксплуатации

Шипы из нержавеющей стали обладают коррозионной стойкостью и не чувствительны к соли на дорогах. «Помимо нового материала шип имеет строго ориентированное положение благодаря нижнему фланцу новой формы. По сравнению с предыдущей моделью новые шипы «выросли» в длину на 2 мм — до 12,7 мм. Так шипы прослужат дольше», — поясняет Томми Айовиита, менеджер по развитию компании Nokian Tyres.







Также новые шины Nokian Hakkapeliitta LT3 выпускаются с разной глубиной рисунка протектора в зависимости от индекса нагрузки шины: 13,5 мм и 14,5. Благодаря увеличенной глубине рисунка протектора и долговечности шипов продлён срок службы шины в целом. Максимально износостойка и резиновая смесь протектора. Она хорошо противостоит порезам — в шине Nokian Hakkapeliitta LT3 применена революционная технология для боковин Nokian Aramid Sidewalls.

Боковина усилена крепкими синтетическими арамидными волокнами, добавленными в состав резиновой смеси.

Наконец, существует индикатор износа (WSI) на рисунке протектора, запатентованный компанией Nokian Tyres. Он показывает остаточную глубину протектора в процентах. Снежинка-маркер остается видна, пока глубина канавки составляет не менее 4 мм. Как только снежинка стерлась, пора приобретать новые зимние шины.