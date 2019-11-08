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Новости   8 ноября 2019   

Geely показала дизайнерскую «Икону»

В городе Нанкин состоялась официальная презентация новой модели Geely Icon. Это уже второй кроссовер китайской компании, построенный на разработанной совместно с Volvo модульной архитектуре MBA. Что касается эффектных форм «Иконы», то ими она обязана дизайнерам барселонской, калифорнийской и шанхайской студий. Подробно описывать каждый штрих нет смысла, все отлично видно на фотографиях.

Технических подробностей последний пресс-релиз не сообщает. Но из прежних мы узнали, что машина будет только переднеприводной, а ездить будет благодаря единственному 1,5-литровому турбомотору с отдачей 177 л.с. В ассистенты ему назначен 7-ступенчатый робот. О поставках кросса в Россию речи пока не идет.




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