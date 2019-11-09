Пять лучших зимних шин для кроссоверов

Великолепная пятёрка шин на любой вкус – от вездеходных до злой «шиповки» Выбор за вами!

Toyo Open Country A/T plus

Начнём с шины, больше подходящей под звание «всесезонной». Да, это не «чистая зима», но именно Toyo Open Country A/T plus пригодится тем, кто любит съезжать с асфальта. Жёсткие боковины и асимметричный дизайн дают исключительную управляемость. За сцепление с покрытием отвечают ступенчатые кромки. В состав добавлен диоксид кремния – он уменьшает сопротивление качению и делает шину более долговечной.

Шины выпускаются в диапазоне диаметров от 15 до 22 дюймов.

Nitto Therma Spike

Эта резина вызвала неподдельный интерес ещё при своём появлении пару лет назад. А всё из-за скорлупы грецкого ореха в составе. Да не просто в составе – крошка скорлупы грецкого ореха, по утверждению создателей шины, работает не хуже шипа, что в совокупности с мягчайшей смесью даёт отменное сцепление даже на гладком льду.

На этом фоне асимметричный рисунок протектора шины Nitto выглядит не столь броско, но работает не хуже. Да и канавки с изломанной формой тоже радуют обилием граней для зацепа и уверенным отводом воды. В общем – не шина, а собрание технических новинок, которые особо оценят те, кто заботится об экологии больше, чем о проходимости.

Впрочем, ради проходимости есть ещё и шипы – тоже особенные, крестообразной формы и расположенные в 20 рядов. В результате каждый шип цепляется за покрытие двумя точками, и никогда не попадает в канавку от предыдущего.







Cordiant Snow Cross 2

Тем, кто знаком с маркой Cordiant, характер их зимних шин известен в полной мере. Новое воплощение снежной и ледовой технологии даёт ещё больше уверенности на зимней дороге вне зависимости от состояния покрытия. Шина позволяет безопасно проходить повороты на обледенелых дорогах и легко преодолевать снежные колеи. Комплекс зимних COR-технологий дополнен адаптированной к морозам резиновой смесью. Применены натуральные масла, с помощью расширен диапазон рабочих температур, а мелкие неровности поверхности сцепления нивелирует новый вид силики.

Hankook Winter i*pike X

Суровой северной зимой нужны шины, каждая деталь которых создана для эксплуатации в холода. Внедорожные зимние шины Hankook Winter i*pike X выполнены из специальной резиновой смеси с высоким содержанием технического углерода, что понижает температуру стеклования, а это, в свою очередь, улучшает сцепление на снегу. Прочность протектора повышена при помощи бесшовного полимерного брекера, а широкий стальной брекер придаёт шине жёсткость. На обоих сторонах протектора есть когтистые края – эти «крючки» хорошо работают на снегу. Трёхмерные прорези с одной стороны образует большую поверхность сцепления, а с другой позволяет соседним блокам лучше опираться друг на друга, что придаёт протектору локальной жёсткости, а шине в целом – завидной управляемости.

Continental IceContact™ 3

Настоящую зимнюю революцию в шинной отрасли произвела компания Continental с моделью IceContact™ 3, причём сильнее всего новшества заметны на льду. В шине два типа шипов и оригинальное расположение их по протектору, перемычки между блоками для большей жёсткости и рапсовое масло в составе смеси. Кроме того, надёжное закреплены шипы, что повышает его срок службы. Но вернёмся к шипу – его жёсткий металлический наконечник глубоко проникает в ледяной слой, в то время как резиновое телу, держащее шип, легко адаптируется к поверхности дороги. В результате шина до 7 % лучше передаёт усилия, а общая эффективность колёс на льду возрастает на 110 %.