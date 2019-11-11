Mercedes-Benz G-класс спасет электричество

Электрическая версия нового G-класса станет частью суббренда Mercedes-Benz EQ. Это не слухи, а фактическое заявление генерального директора Daimler Ола Каллениуса. Руководитель немецкого концерна также подтвердил инвестиции в размере €10 млрд в развитие модельной линейки электрокаров и пообещал к 2022 году вывести на рынок более десяти автомобилей, работающих чисто на батарейках.

По словам того же Коллениуса, еще совсем недавно в «Мерседесе» вообще подумывали об прекращении выпуска «Геландевагена». Теперь же, когда было принято решение поставить внедорожник на электрический ход, компания вряд ли когда-либо откажется от своей легендарной модели. Между прочим, как минимум один электрический Mercedes-Benz G-Class уже существует. Аппарат, способный разогнаться до сотни за 5,6 секунды и проехать на одной зарядке порядка 300 километров принадлежит Арнольду Шварценеггеру. Спецзаказ для Арни в 2017 году соорудила австрийская компания Kreisel Electric .





