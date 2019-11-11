Немцы построили Jeep быстрее Lamborghini

Судя по модельной линейке, компания Jeep старается делать не только проходимые, но и очень быстрые автомобили. Grand Cherokee Trackhawk тому отличное подтверждение. Но немецкие ребята из тюнинговой конторы B&B Automobiletechnik решили, что 710 «лошадей» штатной «восьмерки» это мало и решили добавить.

Тем, кому и так, в общем-то, неплохо предназначается пакет доработок первого уровня, поднимающий отдачу мотора до 740 л.с. и 900 Нм момента. Стоит такая доза €1,498. Полная же чаша означает 800 сил 985 Нм, но обойдется страждущим уже в €3,950.







На выходе из заведения получается Jeep c максималкой в 290 км/ч и разгоном с места до сотни за 3,4 секунды. То есть чутка быстрее, чем Lamborghini Urus. Кстати, настроенный выпуск, заниженная на 50 мм подвеска и 22-дюймовые колеса идут отдельным чеком.