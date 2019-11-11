Древний предок Pajero попал в историю

У тех из нас, кто ходил в советскую школу 1917 год четко ассоциируются лишь с одним событием. А между тем летом того же семнадцатого началась автомобильная история Mitsubishi. Именно тогда глава японской компании Коята Ивасаки высказал идею разработки предприятием собственной машины. Японцы, как мы знаем, послушная нация. Приказ высокого начальства был выполнен — построенную на базе итальянского Fiat Tipo 3 «Модель А», представили в 1919 году на выставке в городе Фукуока.







По тем временам это был роскошный автомобиль – его салон был отделан белым кипарисом и британской шерстяной тканью. За неимением специальных инструментов машину собирали вручную с использованием обыкновенных молотков и стамесок. Таком образом к 1921 году собрали всего 22 экземпляра. Ни один из них не сохранился, но отныне память первых увековечена. Буквально на днях японская палата славы (JAHFA) признала «Модель А» значимым для истории страны автомобилем.