Как нам жить дальше? Дизели оказались экологичнее электромобилей

Признаться, мы давно подозревали и даже говорили об этом, но теперь появилось официальное подтверждение нашим страхам и сомнениям. Не так давно профессор Кристоф Бухаль (пусть фамилия вас не смущает – он немец) из Института ИФО (IFO, Institute for Economic Research) в Мюнхене опубликовал итоги своего исследования, в результате которого выяснилось, что электромобили значительно грязнее столь ненавистных всему прогрессивному человечеству дизелей.

В среднем от использования электромобилей на 20 % больше выбросов СО 2 , чем от дизельных машин

Понятно, что сами по себе электромобили ничего в атмосферу не выбрасывают, но электроэнергия в аккумуляторах под их полом не возникает из ниоткуда – её вырабатывают электростанции. А в прошлом году, просто для справки, 50 % электричества Германии, одной из самых экономически развитых стран, всё ещё состояло из ископаемого топлива. Впрочем, энергия для зарядки – это только вершина айсберга. Гораздо больше энергии требуется для добычи и обработки лития, марганца и кобальта – основных химических элементов, из которых делаются батарейки. Таким образом, если предположить, что аккумуляторы в электромобиле прослужат 10 лет, а среднегодовой пробег равен 15 000 км, то выбросы СО 2 , которые будут приходиться на долю одного из самых популярных электромобилей – Tesla Model 3, будут равны 156–181 г/км. Для сравнения, дизельный Mercedes-Benz С220d (машина того же класса и оснащения, что и Tesla) выбрасывает в атмосферу всего от 117 до 137 г/км СО 2 , то есть примерно на четверть меньше. А если взять бензиновый Mercedes-Benz C300, то его выбросы составят 158 г/км, а это нижняя грань Tesla той же мощности. Вот так сюрприз, не правда ли!

При этом выбросы, которые приходятся на электромобили, делятся примерно 50 на 50. Одна половина приходится на добычу металлов и производство аккумуляторов, другая – на их подзарядку. Короче говоря, электромобиль – абсолютно точно не вариант. Всё, что делают электромобили, это переносят источник загрязнений из мегаполисов за город. Только это и больше ничего! Так что же, забыть про электромобили и продолжать ездить на бензиновых и дизельных машинах? Казалось бы, да, но на самом деле это тоже не вариант. В 2030 году будут введены новые экологические нормы – «Евро-7» или «Евро-10», не так важно, и им не сможет удовлетворить ни один из существующих и даже модернизированных двигателей внутреннего сгорания, потому что предел выбросов СО 2 будет на уровне 59 г/км, то есть эквивалентен расходу в 2,2 л дизеля или 2,6 л бензина на 100 км. Иными словами, неосуществимо технически.

Какие ещё варианты? Некоторые учёные рекомендуют двигатели на метане. Метан чище, экологичнее, у него выше октановое число, в двигателе будет меньше отложений, да и выхлопные газы не столь ядовиты. Но метан тоже не вариант. Метан – простой и быстрый способ выйти из положения, но он не решает проблему, а лишь откладывает её. Это примерно то же, что экономить туалетную бумагу, подтираясь клочком, сложенным в 10 раз. Мало того, что в этом мало приятного, так ещё и рулон однажды всё равно закончится. Вообще, подобная проблема возникала перед человечеством уже дважды. Первый раз это произошло 40 лет назад, когда учёные впервые обвинили машины в том, что на планете стало рождаться слишком много двухголовых детей. Тогда было предложено два решения: каталитический нейтрализатор и технология обеднённой топливной смеси. Каталитический нейтрализатор был изобретён одним французом в 1950-х годах и доведён до ума американцами в начале 1970-х. А технология обеднённой смеси показалась всем не то слишком сложной, не то слишком скучной. Короче говоря, выбор пал на каталитический конвертор, который хоть и дорог, зато был простым и быстрым решением. Но это только на первый взгляд. После того как каталитические нейтрализаторы полюбили во всём мире, количество углекислого газа, выделяемого мировым автопарком, поползло вверх. Даже не поползло, а взлетело. Дело в том, что в катализаторе оксиды азота распадаются на азот и кислород, а монооксид углерода превращается в диоксид – тот самый углекислый газ, или, проще говоря, СО 2 .







На рубеже веков, когда стало понятно, что катализаторы не панацея и человечество выбрало не тот путь, на сцену вышли гибриды. Гибриды понравились американцам почти так же, как когда-то каталитические нейтрализаторы. Они тоже были простым и быстрым решением. Но вот беда – гибридам всё равно нужна нефть плюс энергия на изготовление аккумуляторов. Короче говоря, сегодня, похоже, история повторяется, и во второй раз человечество выбирает не ту дорожку. Если в ближайшие годы машины повсеместно перейдут на газ, то через некоторые время мы (или наши дети) снова окажемся там же, где находимся сейчас, то есть снова придётся выбирать между быстрым и простым решением и небыстрым, непростым и недешёвым.

У меня на этот счёт есть несколько соображений. Первое – водород. Да, его сложно получать, но запустить человека в космос тоже было непросто. Все мы, включая производителей, знаем, что водород – это решение, потому что на выходе получается дистиллированная вода и никаких выбросов. Плюс ко всему водород – самый распространённый химический элемент во Вселенной. Другой вариант – атом. Мирный атом, разумеется. Небольшой кусочек урана или тория – и ты обеспечен топливом на сто лет вперёд. Да, есть проблемы с радиацией и безопасностью, но, решив их, появится шанс на светлое будущее. В противном случае мы будем похожи на мух, бьющихся о стекло в надежде, что в следующий раз оно исчезнет и откроет нам путь к бесконечной свободе.

Текст Александр Долгих