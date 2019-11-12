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Новости   12 ноября 2019   

В Шанхае показали пикап-трансформер

В то время как адепты электрокаров считают дни до запланированного на 22 ноября официального дебюта пикапа от «Теслы», другая калифорнийская компания сообщила о намерениях построить два своих электрических грузовика. Речь идет о стартапе Neuron EV, показавшем на выставке China International Import Expo в Шанхае концепции работающих на батареях тягача Torq и пикапа-трансформера T/One.

И если первый нас интересует постольку поскольку, то на втором есть смысл остановится поподробнее. Прототип пикапа представляет собой модульную платформу со сменными элементами кузова, что позволяет превратить его в фургон или семейный вэн. Расположенное по центру водительское сиденье, конечно, спорное решение. Но со слов разработчиков, такая компоновка делает автомобиль универсальным для левостороннего и правостороннего движения. Про динамические характеристики аппарата ничего не сказано, заявленная же дальнобойность на одной зарядке – 480 км. Грузоподъемность – 3 тонны.



 


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