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Новости   12 ноября 2019   

Lada Vesta получила бесступенчатую трансмиссию

АО «АвтоВАЗ» проинформировал общественность, что в конце ноября начнутся продажи «Весты» с новым силовым агрегатом. Ньюсмейкер – такой же, как и на модели X-Cross, клиноременный вариатор Jatco, работающий в паре со 113-сильным, 1,6-литровым двигателем Renault H4М. Ставить эту парочку будут на все модификации, в том числе седан Сross и универсал Cross SW. Исключена из списка получателей только подогретая версия Sport. Доплата за упомянутый мотор и бесступенчатую трансмиссию АT составит 50 тысяч рублей. По всей видимости, за точку отсчета взяты нынешние версии с роботом 5АМТ.



С расширением линейки агрегатов LADA Vesta получила и дополнительное оснащение. Машине впервые достались зеркала с электроприводом складывания, которыми можно управлять не только с помощи кнопки на водительской двери, но и с пульта на ключе зажигания. Кроме них в список оборудования добавили обогрев руля, противотуманные фары с функцией подсветки в повороте, бескаркасные стеклоочистители и более глубокие функциональные подстаканники. По штату всем «Вестам» АТ положены еще и дисковые задние тормоза. И, кстати, из-за вариатора геометрическая проходимость кросс-седана и вагона не стала хуже. Клиренс – стандартные 203 мм.


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