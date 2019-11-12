Ноябрь-Декабрь №11-12

МАШИНЫ ТЕСТ-ДРАЙВЫ Mercedes-Benz X-Class. Поймите его правильно Учитывая репутацию марки, от Mercedes ждали безусловного совершенства. Наверное, поэтому с момента своего появления Х-классу постоянно приходилось что-то доказывать. Его называли «недомерседесом», даже не пытаясь вникнуть в суть. В итоге машина обросла нелепыми мифами, не имеющими никакого отношения к действительности Suzuki Jimny. Приключения японского Коробка Как известно, японцы плохо выговаривают букву «л» и произносят вместо неё «р». А значит, и название известной нам с детства сказки про Колобка будет звучать у них совсем иначе, хотя её смысл останется прежним: Коробок сумел перехитрить многих, но далеко не всех Jeep Compass. Ближе к природным оттенкам В новом Jeep Compass нас особенно впечатлил 2.4-литровый мотор с технологией MultiAir. Он ведёт свою родословную от 1.4-литрового двигателя, который устанавливался на Alfa Romeo Mito. Говорят, что фактически он создан из женской сумочки и является воплощением истинно итальянских творческих решений. Но мы, признаться, так и не поняли, что это значит LADA XRAY Cross AT. Самое важное – это трансмиссия Казалось бы, нытикам, вечно перемывающим косточки автомобилям Lada, пора бы уже угомониться. Тем более что сегодня ребята из Тольятти всеми силами пытаются сломать стену стереотипов, которую много лет возводили их предки. И появление LADA XRAY Cross с автоматической трансмиссией – ещё один удар по тяжёлому наследию прошлого. Но нытики всё равно не унимаются. И мы тоже ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Land Rover Defender. Несущий против рамы Времена меняются – новые сплавы, новые технологии. Но споры на тему, что предпочтительнее – рама или несущий кузов, продолжаются до сих пор. Очередную волну дискуссий спровоцировало появление нового Land Rover Defender. Мы тоже решили присоединиться к спору и оценить преимущества и недостатки того и другого варианта BMW X5 Diamond. Автомобиль нового бренда Не так давно тюнинг-лаборатория «Клуба 4х4» запустила собственную линию эффектного городского тюнинга для кроссоверов под названием Diamond. Их первой работой стал белоснежный BMW X5 в кузове F15. Давайте посмотрим, что из него вышло Белорусский Geely Atlas. Потому что Батька попросил Почему Geely построили завод именно в Беларуси? Чтобы ответить на этот вопрос, я, дважды презрев страх (первый раз – сесть в самолёт, второй – за руль китайца), отправился в края, где уже много лет правит Батька, а хороший картофель ценится дороже копчёной осетрины НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД Land Rover Discovery Sport. Продукт раскрепощённых разработчиков То, что Discovery Sport по умолчанию будет хорош на офф-роудных трассах, не вызывало сомнений. А вот презентационная информация интриговала. Автомобиль, очевидно, основательно переработали, использовав новую платформу PMA (как у RR Evoque второго поколения), добавили комфорта и внешнего лоска. При этом внешне он практически не изменился, чем мы были немного озадачены Chery Tiggo 7. Теперь совсем другое дело Хорошо оснащённый, аккуратно скроенный и тщательно продуманный Chery Tiggo 7 – новое лицо автомобильного Китая. Он стряхнул с себя злые насмешки и пошлый юмор конкурентов, подмигнул покупателям симпатичной задней оптикой и с чувством собственного достоинства въехал в большой автомобильный мир. Посмотрим, как его там примут

ЛЮДИ РЕПЛИКА One love. Van life Существует мнение, что человек, хоть немного поездивший на внедорожнике или кроссовере, уже никогда не вернётся к обычному автомобилю. Но я всё же рискну предложить альтернативу – микроавтобус 4х4 КИТАЙСКАЯ МОДЕЛЬ GAC GS8. Хороший автомобиль не для бездорожья Продажи трёх моделей GAC (кроссоверов GS5, GS8 и минивэна GM8) должны были начаться ещё в августе, но к этому времени сумели запустить лишь сайт. Теперь обещают начать в декабре. И это при том, что дилеры будут предлагать исключительно GS8, потому что только на него успели получить ОТТС. О нём мы и поговорим МИР ПУТЕШЕСТВИЕ Кругосветное путешествие Алексея Камерзанова. Ботсвана

До 1966 года английский протекторат, известный сегодня как Республика Ботсвана, назывался Бечуаналенд. Согласитесь, такое имя нужно было поменять. Ботсвана одна из немногих африканских стран, действительно рационально использующих свои ресурсы. Она интересна, безопасна и, безусловно, привлекательна для автопутешественников ИНТЕРВЬЮ Может, пора сворачивать? Интервью с президентом Cognitive Technologies Ольгой Усковой Однажды на испытательном полигоне отключили все системы, кроме распознавания разметки. Территория была огорожена, но какой-то водитель выскочил прямо в бок нашему беспилотнику. Все замерли в ожидании катастрофы. Но беспилотник ушёл на обочину и сам избежал аварии. Понимаете, что это значит? А теперь представьте, что будет, когда это станет обыденностью. ЛИКБЕЗ Академия Subaru. Изюминки бренда В последнее время в Subaru много внимания уделяют дизайну своих моделей и качеству отделки интерьера. Успехи на этом пути очевидны. Но далеко не все знают, что скрывается внутри автомобилей. А внутри любого Subaru находятся четыре удивительных инженерных решения, придающие уверенность в том, что любой задуманный маршрут будет пройден до конца, независимо от того, что там под колёсами