Хорошо, но недорого: пятёрка лучших бюджетных видеорегистраторов

В этом материале рассказываем о бюджетных, но зарекомендовавших себя видеорегистраторах, каждый из которых, несмотря на низкую цену, ничем не уступает дорогим конкурентам

Данные независимых исследований показывают, что видеорегистраторы установлены в каждом третьем автомомбиле на территории России, а многие юристы утверждают, что они должны быть во всех машинах без исключения. Это имеет смысл, ведь подобное устройство значительно облегчает разбор ситуации после дорожного происшествия, помогая водителям доказывать свою правоту, ну или помогает прославиться, после пролёта очередного метеорита.

Миф о том, что дорогие видеорегистраторы намного лучше представителей среднего ценового сегмента, давно развеян: по некоторым параметрам они даже хуже! Однако главное здесь – не перейти разумную границу в экономии.

Мы подготовили подборку недорогих регистраторов. Они не перегруженны дополнительными функциями, а их преимущества — удобство настройки и использования, доступные цены и малые размеры.

1)Dunobil Zen — 2560 руб.

Надёжный, качественно собран, имеет брутальный внешний вид. Он записывает видео высокого качества, чтобы вы могли в случае аварии подтвердить свои слова. Но не только неприятности могут ждать вас на дороге. В мире происходит множество интересных событий, и благодаря видеорегистратору у вас будет возможность запечатлеть их и показать друзьям.

2)YI Smart Dash – 2990 руб.

Сочетает в себе множество лучших черт всех присутствующих на рынке видеорегистраторов. Отличное устройство для вашей безопасности на дорогах. YI Smart Dash имеет функцию ночного видения, а также встроенную запись в экстренных ситуациях. Этот аксессуар предлагает пользователям стильный дизайн с продуманным исполнением и удобным расположением всех компонентов. Эргономика реализована на хорошем уровне, а пользование устройством не приводит даже к минимальному дискомфорту.

3)Sho-Me NTK-50FHD – 4000 руб.







Модель позволяет производить запись видео в разрешении Super Full HD, таким образом видимость в хорошую погоду достаточно высокая. Устройство легко может зафиксировать ситуацию на дороге, которая будет вызвана перестроением автомобиля с соседней полосы, а благодаря высокой скорости записи динамические объекты будут выглядеть четко даже во время замедленного просмотра.

4)SJcam SJdash – 4160 руб.

Оригинальное крепление, сенсорное управление, синхронизация по Wi-Fi. Прибор подкосил лишь тест со стоп-кадрами в темноте, хотя качество ночных роликов весьма приличное — нет чрезмерной темноты. Периодическое нежелание сохранять последний ролик при выключении питания — черта странная. Возможность подключения к сети Wi-Fi позволяет просматривать запись в реальном времени, удалять и загружать файлы, а также делать фото посредством смартфона. Наличие G-сенсора обеспечивает сохранение контента в случае столкновения.

5) Mio MiVue C327 — 4200 руб.

Универсальная модель от Mio, которая собирает в себе всё самое лучшее — регистратор основан на сенсоре от Sony, объектив насчитывает 5 стеклянных линз, а внутри скрывается высокопроизводительный процессор и GPS-приёмник. Вместо классического аккумулятора здесь применен суперконденсатор, что гарантирует долгую эксплуатацию без замены элемента питания.

Видеорегистратор — безопасность вас и вашей семьи, абсолютно честный и беспристрастный свидетель при практически любых ДТП. Подумайте о том, чтобы обзавестись одним из них.