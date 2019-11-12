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Новости   12 ноября 2019   

В Mitsubishi сделали из минивэна кроссовер

По поводу неуклюжей внешности появившегося пару лет назад 7-местного минивэна Mitsubishi Xpander не съязвил только ленивый. А между тем, по итогам 2018 финансового года созданная для рынков стран Юго-Восточной Азии пассажирская модель стала четвертой по величине продаж во всей корпорации. Не удивительно, что последовало продолжение с универсально модной приставкой Сross.

В данном случае термин означает черные пластиковые накладки для крыльев и дверей, серебристые рейлинги, 17-дюймовые литые диски и, пожалуй, самое главное – увеличенный до 255 мм дорожный просвет. Однако о проходимости «Делики» былых времен говорить не приходится. Xpander, хоть теперь и Сross, по-прежнему доступен лишь с передним приводом.




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