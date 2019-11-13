Mercedes-Maybach GLS официально покажут в Китае

Внедорожный Mercedes-Maybach уже совсем скоро будет представлен официально. В немецкой компании сообщили, что премьера люксового, построенного на базе нового GLS, автомобиля состоится 21 ноября Гуанджоу. Китайский рынок, понятное дело, в приоритете. Фирменных фото и подтвержденных технических данных пока нет. Есть только шпионские снимки и изображения, показанного годом ранее концепта. Тем не менее мы можем предположить, что машине достанется что-то неслабое от того же GLS, к примеру, 490-сильный, 8-цилиндровый мотор битурбо, а в качестве альтернативы – не менее мощный, но более экологичный, гибридный агрегат.





