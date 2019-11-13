  • Сегодня: Среда, Ноябрь 13, 2019
 

 
Новости   13 ноября 2019   

Mercedes-Maybach GLS официально покажут в Китае

Внедорожный Mercedes-Maybach уже совсем скоро будет представлен официально. В немецкой компании сообщили, что премьера люксового, построенного на базе нового GLS, автомобиля состоится 21 ноября Гуанджоу. Китайский рынок, понятное дело, в приоритете. Фирменных фото и подтвержденных технических данных пока нет. Есть только шпионские снимки и изображения, показанного годом ранее концепта. Тем не менее мы можем предположить, что машине достанется что-то неслабое от того же GLS, к примеру, 490-сильный, 8-цилиндровый мотор битурбо, а в качестве альтернативы – не менее мощный, но более экологичный, гибридный агрегат.

 



 


Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу