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Новости   13 ноября 2019   

Обновленный Lexus GX поступил в продажу

В России стартовали продажи обновленного Lexus GX 460. Внешне от себя прежнего роскошный рамный внедорожник отличатся иным узором радиаторной решетки и фарами с L-образными секциями светодиодных ходовых огней. По технике же никаких изменений. Единственно доступной 4,6-литровой, 296-сильной «восьмерке», как и прежде, ассистирует 6-диапазонный автомат.

Минимальная цена – 4 565 000 рублей. Столько стоит GX в начальной комплектации Executive 5 с кожаной обивкой сидений, адаптивной подвеской, электрическим люком, системой бесключевого доступа в салон и мультимедийным комплексом с 8-дюймовым сенсорным экраном. В дополнение к перечисленному Executive 5 Sport за 4 672 000 рублей получил окрашенные в «темный графит» литые диски, аэродинамические юбки на бамперы и логотипы «Sport» на крыльях.



Следующий в списке Premiim (4 969 000 рублей) помимо селектора режимов системы помощи при движении по бездорожью (Multi Terrain Select) снабдили трехзонным климат-контролем, камерами кругового обзора, комплексом ассистентов активной безопасности и третьим рядом сидений с электрическим механизмом складывания. Топовый Premium Sport опять-таки отличается лишь темными колесами, оригинальными пластиковыми накладками и логотипами. Весь этот декор поднимает цену до 5 061 000 рублей.

 


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