Новый Porsche Macan c преимуществом до 610 000 рублей.

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А как насчет нового Porsche Macan c преимуществом до 610 000 рублей*?

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Он внесет разнообразие в палитру эмоций от управления автомобилем, добавит динамичности удачным поворотам судьбы и придаст настоящий спортивный стиль Вашему вождению.







Только до 30 ноября 2019 года в Порше Центр Москва.

Приобрести Porsche Macan можно с преимуществом до 610 000 рублей*.

Порше Центр Москва – единственный дилер в России, принадлежащий Порше АГ. Это серьезный аргумент, чтобы приобрести свой Porsche именно здесь.

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г. Москва, Ленинградское шоссе, д.71А, стр.10

* Расчет произведен на Porsche Macan 2.0. 2019 года выпуска, исходя из стоимости автомобиля 6 143 070 рублей (вкл. НДС), при условии участия клиента одновременно в следующих программах: Трейд-Ин, специальной Кредитной Программе, а также Специальной программе “1 год КАСКО в подарок”. Предложение не является публичной офертой по смыслу ГК РФ. Предложение действует до 30 ноября 2019 года на ограниченное количество автомобилей. Подробности уточняйте по телефону +7 (495) 266-54-48, а также на сайте: