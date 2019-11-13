Land Rover Defender в шкуре спецагента. Джеймс Бонд, «Не время умирать» и геометрия проходимости

Появился первый тизер со съемок 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» с участием нового Defender. Land Rover сотрудничает с кинокомпанией EON Productions, трюки ставит Ли Моррисон (Lee Morrison), за рулём каскадёр Джесса Хокинса (Jess Hawkins). Сотрудничество крупнейшего автопроизводителя Великобритании и EON Production в рамках производства фильмов о Джеймсе Бонде началось еще в 1983 году, когда Range Rover с открытым верхом появился в ленте «Осьминожка». Съемочная группа фильма об агенте 007 испытала новый Defender в условиях экстремального бездорожья, где автомобиль продемонстрировал свой твёрдый характер. Ли Моррисон, постановщик трюков в фильмах о Джеймсе Бонде: «… Нам был нужен поистине неукротимый автомобиль, способный на равных бороться со стихией, преодолевать крутые спуски и легко форсировать реки. Поэтому наш выбор пал на новый Defender. Я более чем впечатлен, так как этот легендарный автомобиль не просто вернулся, но и стал лучше во всех отношениях!».

Новый Defender получил дорожный просвет в 291 мм, углы въезда, рампы и съезда версии Defender 110 во внедорожном режиме составляют 38, 28 и 40 градусов. Максимальная глубина преодолеваемого брода 900 мм дополнена новым режимом «Брод» системы Terrain Response 2





В процессе разработки версии Defender, которая будет задействована в фильме, команда дизайнеров Land Rover тесно сотрудничала с постановщиком спецэффектов Крисом Корбулдом (Chris Corbould). Автомобиль, созданный на основе версии Defender X, в цвете Santorini Black с затемненными 20-дюймовыми колесными дисками и профессиональными внедорожными шинами стал первым Defender, сошедшим с конвейера нового завода Jaguar Land Rover в Нитре, Словакия.

Наряду с новыми Defender в фильме «Не время умирать» зрители увидят Range Rover Sport SVR, Land Rover Series III и Range Rover Classic. Главную роль в картине, снятой режиссером Кэри Фукунага (Cary Fukunaga), исполнил Дэниэл Крэйг (Daniel Craig). Это уже пятая главная роль актера в серии фильмов об агенте 007. Лента появится в мировом прокате 2 апреля 2020 года, на российских экранах фильм будет доступен с 9 апреля 2020 года.