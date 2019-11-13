Subaru Forester получил на новый год новые колеса

Дилеры Subaru начали приём заказов на Forester 2020 модельного года. Покупатели японского кроссовера по-прежнему могут выбирать из двух оппозитных «четверок» мощностью 150 и 185 «лошадей» и шести комплектаций. Вместе с тем цены и содержание последних несколько изменились.

Начальная модификация Standard получила точно такие же литые диски, как и у более дорогих Comfort и Elegance и при этом прибавила в цене десять тысяч. Теперь за базовый вариант просят 2 059 000 рублей. Версии Elegance ES и Elegance+ ES также обзавелись новыми колесами, но уже диаметром 18 дюймов и с рисунком «в десять спиц». Что, в свою очередь, не помешало им подорожать на тридцать тысяч до 2 449 000 и 2 549 000 рублей, соответственно. Наконец, в палитре цветов кузова появился темно-серый металлик. Это касается любого «Форестера».





