Пикап Hyundai Santa Cruze все-таки станет серийным. И не один он.

Концепт Santa Cruze показали уже более четырех лет назад. И с той поры Hyundai продолжает дразнить нас регулярными обещаниями о превращении прототипа в серийную модель. Похоже, в этом сериале тизеров все же наступит счастливый финал. Правда, подождать придется еще. Корейцы сообщили, что с 2021 года начнут выпускать свой модный грузовичок на заводе в американской Алабаме параллельно с седанами Sonata и Elantra. Для расширения существующего производства компания планирует инвестировать $410 млн. и дополнительно нанять 200 рабочих.

Напомним, что в отличие от большинства пикапов рамной конструкции, у корейского автомобиля будет несущий кузов. Впрочем, конструкция эта не уникальна, так как уже давно много где применена, в том числе и на Honda Ridgeline. Объединяет будущее корейское и существующее японское изделия и одна целевая аудитория, предпочитающих играть по своим правилам миллениалов. А для простых смертных Hyundai готовит еще один чисто утилитарный пикап с грузоподъемностью в одну тонну. Не слышали? Для нас это тоже стало новостью.





