Полноприводная Toyota Camry появится весной

Город Плано в американском штате Техас, определенно, не самое холодное место на Земле, но и именно здесь официальные лица из Toyota Motor заявили, что для уверенного передвижения по скользким дорогам Camry получит полный привод. Для наглядности пресс-релиз сопроводили картинками мчащейся по снежной жиже машины. Видимо, последний раз настоящая зима в Штатах случилась в 1991 году, ибо с той поры японский седан на заокеанском рынке стали предлагать только с двумя ведущими колесами. Не мене забавно, что Camry нынешнего поколения с трансмиссией AWD появится у дилеров только весной следующего года.







А теперь, собственно, о технике. Полный привод Dynamic Torque Control AWD с многодисковой электромагнитной муфтой Camry позаимствовала непосредственно у нынешнего RAV4. Такая схема способна выдать на задние колеса до 50% крутящего момента, но будет доступна только на модификациях с 2,5-литровым двигателем, откалиброванным для Америки под 205 «лошадей». Из-за дополнительных узлов машина потяжелела 75 кг, тем не менее объем багажника не пострадал. Но нам от этого знания не горячо, ни холодно. О продажах Camry AWD в России речи на сегодняшний день не идет. Хотя зимы то у нас, вроде как, холодней техасских.