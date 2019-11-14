Mazda придумала новый формат примерки своих автомобилей – в халате и домашних тапочках

Пока одни осваивают торговлю машинами в интернете, другие, более клиентоориентированные товарищи выдумали оригинальную офлайн схему. Если кто еще не в курсе, компании Mazda не лень подогнать тачку не только к вашему дому, но и в любое другое место московского региона. Речь, правда, идет не о доставке купленного автомобиля, а о тест-драйве. Сейчас в таком формате доступны новенькие хэтчбеки и седаны Mazda 3. Желающим прокатиться необходимо лишь достигнуть 21-летнего возраста, иметь водительский стаж не менее одного года и подать заявку на официальном сайте компании.





