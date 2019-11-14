Длительный тест Dunlop Winter MAXX SJ8: «зима» без снега

Еще год назад многие из российских автолюбителей на вполне законных основаниях могли ездить круглый год на одной и той же резине. Теперь, вроде бы, ГИБДД грозится следить за тем, чтобы шины меняли по сезону. Я же за двадцать с лишним лет дорожного опыта пришёл к однозначному выводу: зимняя резина в наших широтах обязательна.

Еще в конце прошлой зимы старые шипованные покрышки одного известного японского производителя на моем Discovery 4 пришли в негодность – откатали, судя по словам предыдущего владельца машины, четыре сезона. Этой осенью встал тот самый ненавистный вопрос выбора.

Мои рассуждения были просты: больше всего в Discovery 4 мне нравится комфорт. У машины хорошая шумоизоляция, пневмоподвеска и по-настоящему породистая, не свойственная внедорожникам управляемость. Поэтому, дабы ни одно из вышеперечисленных свойств не нарушить, я решил отказаться от шипов. Ибо 90% моего пробега – город, где дороги хоть как-то, но чистят. Да и бесит это вечный «цокот» шипов, если честно.

Другой немаловажный критерий – мягкость. Не хочется вносить диссонанс в привычные по летним покрышкам качества езды. Одна из особенностей D4 – водитель чувствует все нюансы поведения ведущих колес буквально кончиками пальцев, поэтому все особенности резины очень хорошо различимы. За лето я перепробовал 3 разных комплекта – они абсолютно непохожи друг на друга, даром, что все чёрные, резиновые и круглые, и меняют характер машины очень заметно.

Последние три месяца я ездил на Michelin Latitude Tour HP в размерности 265/50 R19. Мягкость, управляемость, расход топлива меня вполне устраивали. Переход на зимний комплект, как показывает опыт, грозил отказом от одного из важных свойств: либо комфорт, либо управляемость пострадают, ибо, как правило, зимняя резина жёстче и шумнее. Изучение форумов дало слабую надежду, что есть одна модель резины, которая сохранит баланс комфорта моего Discovery «без жертв». Выбор был сделал: я заказал Dunlop Winter Maxx SJ8 в размере 265/55 R19. Да, профиль чуть выше – только ради перестраховки. И в колесных арках LRD4 такие шины смотрятся пропорциональнее.

Пока на «Данлопе» я проехал три недели. В основном погода была… мерзкая. Около +10, «жижа» на дорогах, осадки, которые и дождём-то назвать язык не повернётся. Так, спрей какой-то. Да, снег был, аж два дня.







Первый, промежуточный итог: восторг! Dunlop Winter Maxx SJ8 мягче летнего «Мишлена». Этот момент меня, если честно, радует больше всего. Особенно чётко это чувствуется при проезде стыков, рельсов и прочих острых неровностей: раньше чувствовался легкий стук, особенно на задней оси. На «Данлопе» стук морфировал в еле уловимый пинок. Так что в этой номинации – однозначный плюс. Да, можно это списать на больший профиль – 55 против 50, но, как мне кажется, одним повышением профиля, без особого состава резиновой смеси такой мягкости добиться трудно.

Управляемость на сухом асфальте абсолютно идентична летним шинам. Даже в +14 реакции на руль однозначные, понятные и незамедлительные. А вот нормального мороза ещё не было, так что полноценные выводы делать ещё рано. Но пока, опять же, меня всё устраивает. Разумеется, никаких замеров я не проводил. Всё сказанное здесь – исключительно мои ощущения.

Итоги теста Dunlop WM SJ8 подводить пока рано. В этом году осень как-то затянулась, снега нет, поэтому полноценным мой опыт назвать нельзя. Значит, отчёт будет дополнен, как только получится покататься по снегу и льду.

Текст и фото Евгений Липовицкий