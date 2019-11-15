Концепт открывает рот. Новый кроссовер Hyundai

Концептуальный автомобиль — компактный кроссовер, дающий первые представления о внешности моделей направления Urban Vision. Автомобиль будет оснащен подзаряжаемой гибридной силовой установкой. Премьера подготовлена для автосалона AutoMobility, который пройдет в Лос-Анжелесе в ноябре-декабре 2019 года. Это седьмая по счёту модель дизайнерского центра Hyundai, созданная в ключе глобальной философии «чувственная спортивность» (Sensuous Sportiness).

Основной приём создания модели — все заметные внешние поверхности плавно перетекают от корпуса на элементы освещения или на элементы отделки

Автомобиль кажется единым целым и его формы не имеют четких границ. Окружающий свет отражается от вогнутых и выпуклых линий, создавая ощущение готового к прыжку зверя. Внешность дополнена скрытой головной оптикой, доставшейся от концептуальной модели Le Fil Rouge и обновленной модели Grandeur.







Но самое интересное в концепте — параметрическая решётка радиатора, которая активно изменяет как аэродинамику, так и дизайн.

На стоящем автомобиле решётка закрыта и неподвижна. Во время движения ячейки решётки перемещаются в заданной последовательности, создавая ощущение динамичного рывка вперёд

Динамический характер решетки обеспечивает и её функциональность, позволяя управлять потоком воздуха к силовой установке, оптимизируя аэродинамику и обеспечивая большую топливную эффективность автомобиля.