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Новости   15 ноября 2019   

Honda CR-V Hybrid. Два мотора и новый уровень безопасности

На стенде компании Honda в рамках Автосалона в Лос-Анджелесе будет представлен новый Honda CR-V Hybrid – первый кроссовер от японского концерна с гибридным электродвигателем, который поступит в продажу весной 2020 года. Это первый электрифицированный кроссовер Honda на американском рынке. Благодаря двухмоторной гибридной силовой установке, новый CR-V Hybrid весьма динамичен и в сравнении с «бензиновым» CR-V в городе расходует топлива вдвое меньше. Модель будет производиться на заводе Honda в Гринсбурге, штат Индиана. У автомобиля 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом, а также пакет систем безопасности и помощи водителю Honda Sensing.

 

 



Отдельным элементом выставки станет стенд, посвященный 60-летию Honda в Америке. Специальный дисплей отобразит винтажный автомобиль Honda и копию оригинального пикапа, который использовали продавцы компании для доставки мотоциклов Honda в свои первые дилерские центры в Калифорнии.

 


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