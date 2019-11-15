Электрический Mustang растоптал популярные в Америке седаны

В «Форде», наконец-то, определились с именем своего первого электрического кроссовера. Называться он будет Mustang Mach-E и официально предстанет перед публикой 17 ноября, накануне открытия автосалона в Лос-Анджелесе. В компании так же объявили, что сразу после премьеры можно будет оформить предзаказ на автомобиль. Правда, не бесплатно. В подтверждение своих намерений клиенты должны будут внести депозит в сумме $500. Поставки электрокаров начнутся уже в следующем году, но финальные цены пока не обнародованы.

Напомним, что Mach-E был разработан с чистого листа на новой платформе, допускающей как заднеприводную, так и полноприводную компоновку. Всех технических подробностей своего SUV американцы пока не раскрывают. Но из намеренного или случайного слива в сеть нам стало известно, что машины будет пять комплектаций и две отличающиеся по емкости батареи. Минимальна цена аппарата за $43 895. Столько стоит 258-сильная базовая версия Select с приводом на задние колеса и разгоном до сотни за 6,5 секунды. Самая дорогая полноприводная модификация GT (ее мощность еще не указана) выполняет это же упражнение на 3 секунды быстрее, однако и стоит $60 500. На одной зарядке электромобиль сможет проехать максимум 300 миль или 483 км.

Кстати, помимо «Мустанга» Ford готовит к выпуску еще один, более бюджетный, электрический SUV. По предварительным данным аппарат с кодовым обозначением CX430 построят на платформе последнего «Фокуса». Но это не означает, что «Фордов» в итоге станет больше. Из-за курса на электрификацию американская модельная линейка была сильно сокращена. Под топор попали не только упомянутый Focus, но также Fiesta и весьма популярные у себя на родине седаны Taurus и Fusion.





