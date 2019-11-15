Lexus снова возглавил список самых надежных автомобилей, а пикап Chevrolet оказался просто ведром с болтами.

Американский журнал Consumer Reports опубликовал свой ежегодный обзор надежности автомобилей. Как и прежде во главе списка самых крепких – японские машины. Первое место сохранил, набравший 81 балл из 100, бренд Lexus. Несильно отстали от лидера Mazda и Toyota со своими 77 баллами. В первую десятку так же вошли Porsche (75), Genesis (71), Hyundai (69), Subaru (68), Dodge (63), Kia (62) и Mini (59).

Престижные европейские бренды BMW (46) и Mercedes-Benz (42) обосновались, соответственно, на 17 и 21 строчках. Замкнул же тридцатку лучших Сadillac с результатом 23 балла. Это средние оценки на основе индивидуальных результатов всех автомобилей, представленного на американском рынке модельного ряда той или иной компании. К примеру, Lexus NX в частном порядке набрал 89 балл, а Toyota Prius – 94.

Разумеется, статистики сосчитали не только отличников и хорошистов, но и двоечников. Так вот самым низкий рейтинг надежности оказался у пикапа Chevrolet Colorado. Максимум, что наскреб этот герой– четыре балла.





