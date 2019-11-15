Как полюбить зиму? Воспользоваться специальным предложением на Tiguan Winter Edition!

Встречайте в АВИЛОН! В ноябре Volkswagen Tiguan Winter Edition от 1 459 000 руб.

Даже в самый снежный и морозный день Вы будете видеть все, что происходит вокруг благодаря обогреву боковых зеркал и лобового стекла.

Подогрев рулевого колеса и передних сидений сделают поездки на любые расстояния максимально комфортными, система помощи при парковке поможет забыть о том, что есть «слепые зоны», высокие бордюры и коварные сугробы, а система автоматического торможения защитит Вас и Ваших близких при опасном сближении на скользких дорогах.

Также Вы можете воспользоваться выгодной финансовой программой Volkswagen Гарант! Tiguan в кредит от 9 900 руб. в мес.







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