Ford Mustang превратили в кроссовер и зарядили током

В Лос-Анджелесе состоялась премьера, пожалуй, одного из самых знаковых «Фордов» последних лет. Вряд ли кроссовер Mustang Mach-E будет продаваться такими же огромными тиражами, как пикапы F-серии, но стать заметной фигурой на поле электромобилей у американского новичка есть все шансы. Мы не будем здесь обсуждать его внешность, ибо о вкусах не принято спорить, а остановимся лишь на известных на данный момент цифрах.

Длина американского автомобиля 4712 мм, а высота 1597 мм, это значит, что он почти на 32 см короче и на 9 см ниже, чем Tesla Model X. Но еще важнее тот факт, что Ford значительно дешевле. В Штатах Mustang Mach-E можно будет купить за $43,895. Столько стоит начальная, 260-сильная, заднеприводная модификация Select c батареей емкостью 75.7 kWh и максимальным запасом хода до 370 км. Доплата за полный привод составляет всего $2700. Кроме версий с базовыми силовыми элементами можно выбрать машины с аккумуляторами extended range в 98.8 kWh. Эти уже способны проезжать до 483 км.







В сочетании с батареями увеличенной емкости доступны и более мощные моторы с суммарной отдачей в 335 л.с. Их энергии хватает, чтобы разогнать полноприводный электромобиль до 100 км/ч меньше, чем за 5 секунд. Оценили такой вариант в $58 300. Темперамент топовой версии GT пока не известен, раскрыта лишь цена в $60 500. В «Форде» также сообщили, что кроме США электрический Mustang можно будет купить в странах Европы и Китае. Про Россию речь пока не идет. Заказы, кстати, уже принимаются. Поставки машин клиентам запланированы на конец 2020 года.