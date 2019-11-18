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Новости   18 ноября 2019   

В канадской фирме Inkas построили бронетранспортер класса люкс и уверены, что это кому-то нужно

Парни из канадской компании Inkas уже почти двадцать лет зарабатывают тем, что одевают в бронь те или иные машины. Среди их заказчиков не только частные лица и банки, но также спецназовцы. Одно из последних изделий фирмы – полноприводный автомобиль Sentry Civilian тоже похож на бронетранспортер. Так оно и есть, но это лишь половина правды.

Построенная на базе Ford F-550 машина имеет степень защиты по классу BR6. Это значит, что из АК-47 ее кузов не пробьешь, не страшны ей и ручные наступательные гранты. Травить газом тоже бесполезно – на такой случай в автомобиле установлены фильты химзащиты. Наконец, для передвижения этой мобильной крепости служит 330-сильный, 6,7-литровый дизель, работающий в паре с 10-диапазонным автоматом.



Однако все это предназначено не бойцам национальной гвардии, а некими небедным и уделяющим повышенное внимание к своей защите, персонам. Поэтому внутри броневика не деревянные лавки, а шесть, включая водительское, обитых натуральной кожей кресла с массажем и вентиляцией. В салоне есть свой бар и большой экран – не сидеть же просто так в темное. В общем, со всех сторон полезная штука. Но цену, увы, мы вас назвать не можем. Обсуждается индивидуально.


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