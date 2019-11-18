  • Сегодня: Понедельник, Ноябрь 18, 2019
 

 
Новости   18 ноября 2019   

В Москву привезли коллекционные Bentley Continental GT

В новом Bentley Continental GT W12 все прекрасно – кожаная отделка ручной выделки, 635-сильный мотор, разгоняющий аристократическое купе до сотни за 3,6 секунды, наконец, полноприводная трансмиссия, помогающая использовать огромную мощь максимально эффективно. Таких шикарных «спортсменов» в мире совсем немного, а доработанных в ателье Mulliner в честь памяти одного из первых Bentley Boys сэра Генри «Тима» Биркина, версий Number 9 Edition существует, вообще, только сто. Три таких, по сути, коллекционных машины эксклюзивно представлены в Москве. Конечно же, дорожный просвет GT не для охоты в полях, но для таких особых случаев у Bentley есть Bentayga.  




Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу