В Москву привезли коллекционные Bentley Continental GT

В новом Bentley Continental GT W12 все прекрасно – кожаная отделка ручной выделки, 635-сильный мотор, разгоняющий аристократическое купе до сотни за 3,6 секунды, наконец, полноприводная трансмиссия, помогающая использовать огромную мощь максимально эффективно. Таких шикарных «спортсменов» в мире совсем немного, а доработанных в ателье Mulliner в честь памяти одного из первых Bentley Boys сэра Генри «Тима» Биркина, версий Number 9 Edition существует, вообще, только сто. Три таких, по сути, коллекционных машины эксклюзивно представлены в Москве. Конечно же, дорожный просвет GT не для охоты в полях, но для таких особых случаев у Bentley есть Bentayga.





