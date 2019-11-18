Китайско-немецкий кроссовер Denza X будет не только гибридным, но и полностью электрическим

Скинувшись в равных долях, китайская BYD и немецкий Mercedes-Benz основали в 2010 году компанию Denza. Спустя три года зарегистрированное в Поднебесной предприятие выпустило на местный рынок электрическую легковушку Denza 500, но продажи партнеров не впечатлили. Судя по тому, как выглядит и, что умеет свежеиспеченный кроссовер Denza X, вторая попытка должна быть более успешной.

Начнем с того, внешность и дизайн интерьера этого семиместного SUV шлифовали в самом «Мерседесе», о чем свидетельствуют не только элегантные формы кузова, опрятная отделка, но и расположенные на крыльях шильдики. По последней моде кроссовер экипирован цифровой приборной панелью и огромным 15,6-дюймовым «планшетом» мультимедийной системы. Кроме гибридной покупателям будет доступна и полностью электрическая модификация.







На вооружении первой — два электродвигателя (по одному на каждую ось) и 2-литровый бензиновый турбомотор. Агрегата с суммарной мощностью более 400 л.с. хватает, чтобы SUV разгонялся до 100 км/ч быстрее 6 секунд. В паспорте полностью электрической версии указаны 245 л.с. и запас хода в 500 км. Продажи автомобиля в Китае начнутся уже в следующем году.