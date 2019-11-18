Подогреватели Webasto. Зима становится теплее   

Вы знаете, что зимой более 50 % аварий происходят в первые 15 минут поездки? А всё потому что сквозь заиндевевшие стёкла плохо видно, ледяной руль сложно держать в руках, да и сами движения и реакции скованы холодом промёрзшей за ночь машины

Да, вертеть руль в зимней шубейке неловко, а в какой-нибудь дохе до части рычажков и кнопочек и вовсе не дотянуться. Можно, конечно, покупая автомобиль, выбрать среди опций обогрев лобового стекла, зеркал, сиденья и руля. Но воздух в салоне от этого не нагреется, и доху придётся снимать уже после этих первых роковых 15 минут.

Хотя согревшийся водитель в тёплом салоне – не единственная цель. Машине ведь тоже несладко от морозных утренних запусков. Настолько несладко, что один пуск двигателя при температуре –20 о равняется 100 км пробега. А ведь кроме этого есть ещё термический шок, который переживает мотор, стремительно прогреваясь от –20 до +80 о. Это вредно и для металла, и для масла.

Впрочем, есть ещё и третий важный фактор, на который сидящему за рулём чаще всего наплевать, но не наплевать тем, кто ближе к выхлопной трубе, – это экология. Как бы хорошо ни был организован пусковой режим мотора, это неполное сгорание и выбросы. Выбросы и ещё раз выбросы! А также шум. Такое, знаете, бодрящее утреннее тарахтение под окном, под которое так приятно просыпаться. Кстати, за прогрев под окнами жилых домов теперь можно схлопотать штраф до 3 тысяч рублей.

В общем, проблем много. Есть ли выход? Есть, и он давно известен – предпусковые подогреватели. Устройства, готовые нагреть автомобиль ещё до того, как вы к нему подойдёте, а общаться с ними теперь можно и по обычному телефону. Подогреватель сэкономит топливо (неполный стакан на один 20-минутный цикл утреннего тепла) и время (благодаря прогретому двигателю и лёгкой очистке стёкол), да и шубу можно будет снять сразу. И, конечно, мотор скажет вам спасибо. Ну если и не скажет, то проживёт значительно дольше, ведь холодных пусков и прогрева на холостом ходу не будет. Кстати, расход топлива и вредные выхлопы у прогретого двигателя даже вместе с работающим подогревателем намного ниже.

У нас все предпусковые подогреватели, невзирая на марку, называют «Вебасто». Ведущий и старейший мировой производитель основал свой завод в 1901 году, представил первый подогреватель в 1949-м. А серийно поставляет их для автомобилей с 1965—го. Сегодня у него дочерние предприятия в 50 странах, при том что каждое устройство по-прежнему собирается в немецком Нойбранденбурге. Webasto выпускает более миллиона подогревателей в год и поставляет их на конвейер многих автопроизводителей. Находится волшебная коробочка в моторном отсеке и питается топливом из бака, получая его с помощью собственного топливного насоса. Подогреватель не просто подключён к системе охлаждения автомобиля, вместе с ним появляется ещё один дополнительный насос, который прокачивает горячую жидкость и через двигатель, и через радиатор печки. Понимаете, к чему всё идёт? Как только радиатор согреется, включится обычный отопитель, и, не заводя мотора, вы получите тепло в салоне.







В Россию Webasto поставляет модели, разработанные специально для нашего рынка, основываясь на консультациях с партнерами и исследованиях потребительских предпочтений. Эти подогреватели имеют мощность 5 кВт, работают на бензине или дизтопливе и рассчитаны на бортовое напряжение 12 В. Они необычайно экономичны. За ежедневный 20-минутный подогрев салона и двигателя сгорает всего 150–200 мл топлива. При этом, как мы уже говорили, запустить процесс можно с телефона. Система «Термо Колл» позволяет управлять подогревателем из любой точки пространства, покрываемой телефонной сетью. Приёмник с антенной и сим-картой способен сохранять в памяти до 15 управляющих телефонных номеров. Для смартфонов предлагается бесплатное мобильное приложение с удобной навигацией. Хотя искусственный интеллект устройства способен и сам рассчитать момент запуска, исходя из времени начала поездки и температуры в салоне. Кроме того, если нужно просто включить систему из дома, можно воспользоваться комплексом Telestart T91 с компактным брелоком, запускающим и отключающим подогреватель, устанавливающим или изменяющим продолжительность его работы с расстояния до 1 000 м (индикатор сообщает о приходе сигнала на подогреватель). Ну и наконец, есть программируемый таймер, который устанавливается непосредственно на приборной панели (у подогревателя эконом-класса Thermo Top Evo Start он входит в комплект).

Но самое интересное, что пользоваться нагревателем можно и после запуска, ведь многие современные двигатели выдают наружу так мало тепла, что в сильный мороз его не хватает для обогрева салона. И тогда предпусковой подогреватель одним нажатием кнопки превращается в догреватель. И даже если у вас под капотом суперсовременный холодный директ-дизель или не менее нордический бензиновый с циклом Аткинсона, в салоне всё равно будет тепло. С такой задачей легко справится, например, новейший Thermo Top Evo Comfort+, ориентированный на быстрый нагрев охлаждающей жидкости и более позднюю активацию штатного отопителя.

Одним словом, подогреватели Webasto готовы к любым холодам, а их горячие немецкие создатели знают ответы на любые вопросы. Особенно если они о морозе и русской зиме.

Текст Евгений Хапов



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