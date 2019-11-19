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Машины   19 ноября 2019   

Танцы корейского «сапожка». KIA Soul 3-го поколения

На фоне автомобилей массовых сегментов KIA Soul всегда выделялся внешностью. Таких моделей на стыке времён и классов в мире немного – на память приходит, разве что, Chrysler PT Cruiser, да экзотический Nissan Cube. В размерных одноклассниках у Soul совсем другие автомобили — Mitsubishi ASX, Ford Fusion, Suzuki SX4, Citroën C3 Picasso, Nissan Note. А с точки зрения самих маркетологов KIA прямые конкуренты это Renault Kaptur и Hyundai Creta! Но по части оригинальности облика ни один из них нашему герою не ровня.

 

 

Вроде бы похож Soul на кроссовер, но привод только передний. И не ретро в чистом виде, но достаточно угловат, с запоминающимся профилем. И в качестве минивена не годится – его обычный, хоть и просторный салон рассчитан на пятерых. В общем – серийный концепт с внешностью игрушки, заблудившейся в мире взрослых. Машина красивая, может не во всём удобная, но явно оригинальная, созданная для тех, кто желает самовыразиться. Примерно как сапоги от хорошего модельера – десяток километров в них точно не пройдёшь, но и сотни метров достаточно, чтобы все заметили.

Вот и я его заметил, когда появился Soul ещё первого поколения, в 2009 году. Машина настолько сильно выделялась в потоке, что народ натурально сворачивал головы, не смотря на скромные размеры и простенькую окраску в светло-зелёный металлик. И было от чего – главное, чем «цеплял» тот «сапожок» — идеальными пропорциями и лаконичностью форм вкупе с обилием мелких запоминающихся деталей. Первый Soul даже получил престижную премию red dot, а также был признан лучшим буксировщиком прицепов в классе и самым безопасным молодёжным автомобилем.

 

 

Но время не стоит на месте. Вскоре первый Soul сменился вторым, а теперь уже и третьим, а цветовая гамма стала включать множество ярких и двухцветных версий. И если формами машина несколько оплыла, то по части интересных деталей с каждым поколением только растёт.

 

 

С лица KIA Soul, чем дальше, тем более узкоглаз. Прошлое поколение тоже слегка прищуривалось, а у нынешнего и вовсе глаза-прорези. Но недостатка выразительности передней части нет – всё компенсирует огромная радиторная решётка и не менее внушительные противотуманки по краям.

 

 

Кстати, у начальных версий с галогенными лампами фары расположены внизу, в то время как диодные излучатели более дорогих и внизу и вверху.

 

 

Профиль при взгляде сбоку остался узнаваем, хотя сильно наклонённое лобовое стекло вкупе с прочими новшествами снизило аэродинамический коэффициент до 0,35. Самые заметные изменения – сзади. Вертикальные фонари, которые были самой узнаваемой деталью интерьера, вышли за рамки стоек крыши и растеклись по пятой двери. Но характерная трапеция, окантовывающая заднее окно сохранена, как и циркульные колёсные арки, и массивная задняя стойка.

 

Сдвоенный выхлоп по центру. Как никак 200 л. с. !

 

У создателей экстерьера KIA Soul получилось придать машине современную стилистику, и сохранить общие каноны Soul – редкая и большая удача в наше время, когда глаз замылен обилием однообразных легковушек и кроссоверов

 

 

Но больше всего Soul всегда удивлял своим интерьером. Что подготовили дизайнеры KIA на этот раз? Третье поколение бережно хранит традиции – по центру торпедо всё тот же овальный контур, в который вписана медиасистема и управление климатом.

 

 

Вокруг – хитрой формы дефлекторы обдува, продолжающиеся на дверях впадинами с текстурой наподобие ананасовой кожуры. Днём они не выделяются ничем особым, но стоит наступить вечеру…

 

KIA Soul
Kia Soul

 

Помните ту весёлую дискотеку со светомузыкой, которую мог устроить в своём салоне Soul первого поколения? Так вот, и эти традиции сохранены. В такт музыке, или просто по вашему выбору, треугольники светятся, пульсируют или плавно меняют оттенок. Всем этим можно управлять с центрального монитора, и, наверно, музыкально продвинутая молодёжь должна приходить в экстаз уже от одного сознания такого изобилия. Но вот в чём вопрос – слушает ли современная молодёжь музыку американских чернокожих конца 50-х годов ХХ века и знает ли о том, что такое вообще этот Соул? Ну да ладно. Всё же это не только бум-бокс со встроенным стробоскопом, а автомобиль, без пяти минут кроссовер. Каков он?

 

 

Передние сиденья отличные – регулировки на любой вкус, развитая боковая поддержка и у подушки и у спинки, тканевая отделка, копирующую ту самую шкуру ананаса. Сзади места хватает, но сиденья попроще. Впрочем, съездить на молодёжную тусовку впятером и вернуться обратно можно, а в путешествие лучше выдвигаться вдвоём – багажник невелик.

 

 

Удивительно, за время тест-драйва меня трижды спрашивали «привод полный?». Увы, тут, как и с самого начала модели, только передний, обычное легковое шасси, и даже геометрическими показателями Soul не блещет – стандартный городской… кроссовер, или мини-SUV? Да пусть остаётся классово неопределённым. «Он один такой» — это про него.



 

 

Едет KIA Soul средне. С весом под полторы тонны и 200-сильным турбо мотором 1.6T-GDI ещё как-то, но с более распространённым обычным 1.6 (123 л.с.) – посредственно. Есть ещё 2.0–литровый 150 л.с. в паре с обычным автоматом – этот везёт увереннее и если уж таскать прицеп, то именно с таким силовым агрегатом. Робот с сухим сцеплением вкупе с мотором 1.66T-GDI, конечно, самый резкий, но порой выдаёт паузы  при интенсивном разгоне. Словно по рэперской традиции, между одним речетативом и другим, он должен обязательно вставить «ё».

 

 

Впрочем, Соул – не быстрая музыка. Душевная по определению. Вот пусть и льётся как душе угодно. Хотите почувствовать, что такое Соул – послушайте знаменитый трек  Killing Me Softly With His Song. Вот так примерно и едет машина – со вздохами мотора, с мерной раскачкой на неровностях, и входя в крутой поворот на нём лучше притормозить. Примерно так музыканты, перед тем как перейти к новой теме или сменить тональность делают паузу. В паузах, кстати, скрыт великий смысл, но мы отвлеклись.

 

 

Что хорошо, так это звукоизоляция. Лишних шумов тут немного, слышны колёса и немного мотор. Но вот комфорт подвески… Трясёт изрядно и на мелких неровностях и на крупных. А съезжать с асфальта на просёлок и вовсе надо аккуратно. Немного спасает большой вес машины, вот ещё бы колёса не 19” а, например, 16”.

 

Места на задних сиденьях хватает троим, но вот трясёт там сильнее всего

 

Для России стандартную подвеску KIA Soul немного адаптировали – увеличили дорожный просвет на 10 мм и поставили другие пружины с амортизаторами. Может быть, всё дело в локальных настройках, и остальной мир видит Soul совсем другим – мягким и плавным. Но скорее дело в самой платформе, общей с моделью KIA Seed. Ходовая упрощена – сзади вместо многорычажки обычная эластичная балка.

Жёсткость подвески преследует KIA Soul на протяжении всех трёх поколений. Удивительно, но и эта фамильная черта, наравне с запоминающейся внешностью и прочими атрибутами Soul переходит от поколения к поколению без заметных изменений

Равно как и хорошее поведение на асфальте. Рулится Soul не смотря на приличную высоту, адекватно, и пусть он не провоцирует на агрессивную езду, но зато не пугает сносами и внезапными скольжениями.

По части продвинутой электроники есть адаптивный круиз-контроль, умеющий притормозить перед помехой впереди и ассистент движения в границах ряда. Правда у  аварийного тормоза низкорасположенный радар, который отключится в первый же снегопад, а ассистент видит лишь идеально нарисованную разметку и не позволяет убрать рук с руля, как это умеет KIA Sorento Prime.

И всё же, мне по душе этот полу-кроссовер. Уж очень он позитивный, эмоциональный и характерный. А за его внешность вообще можно простить любые огрехи, и «тройка» по дисциплине «комфорт подвески» как-то сама собой отходит на второй план.

 

 

Девушкам KIA Soul нравится особенно. Не случайно среди моих знакомых нашлось сразу три особы женского пола, постоянно рассекающих на нём. И прозвище «сапожок» оттуда-же – одна из знакомых последовательно отъездила на машинах первого и второго поколений, и теперь рулит на «третьем» — красно-белом, называя его именно так. Мне, признаться, трудно соединить в сознании музыкальное направление Соул и атласные сапоги красного цвета, но молодёжь – она такая. Вдруг, да и спляшет, отбивая стройным каблучком  ритмы заокеанских музыкантов полувековой давности. А почему нет?

Текст: Евгений Хапов

Фото компании-производителя

 

Технические характеристики KIA GT Line 1.6 7DCT

Длина/ширина/высота 4195/1800/1600 мм

Колёсная база 2600 мм

Дорожный просвет 180 мм

Объём багажника 364/1388 л

Снаряжённая/полная  масса 1412/1860 кг

Трансмиссия робот 7 ст

Тип привода передний

Тип двигателя бензиновый R4 турбо

Объём двигателя 1591 см3

Мощность 200/6000 л.с. об/мин

Крут. момент 265/4500 Нм об/мин

Разгон до 100 км/ч 7,8 с

Максимальная скорость 205 км/ч

Цена 1 629 900 рублей

 

 


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