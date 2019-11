Танцы корейского «сапожка». KIA Soul 3-го поколения

На фоне автомобилей массовых сегментов KIA Soul всегда выделялся внешностью. Таких моделей на стыке времён и классов в мире немного – на память приходит, разве что, Chrysler PT Cruiser, да экзотический Nissan Cube. В размерных одноклассниках у Soul совсем другие автомобили — Mitsubishi ASX, Ford Fusion, Suzuki SX4, Citroën C3 Picasso, Nissan Note. А с точки зрения самих маркетологов KIA прямые конкуренты это Renault Kaptur и Hyundai Creta! Но по части оригинальности облика ни один из них нашему герою не ровня.

Вроде бы похож Soul на кроссовер, но привод только передний. И не ретро в чистом виде, но достаточно угловат, с запоминающимся профилем. И в качестве минивена не годится – его обычный, хоть и просторный салон рассчитан на пятерых. В общем – серийный концепт с внешностью игрушки, заблудившейся в мире взрослых. Машина красивая, может не во всём удобная, но явно оригинальная, созданная для тех, кто желает самовыразиться. Примерно как сапоги от хорошего модельера – десяток километров в них точно не пройдёшь, но и сотни метров достаточно, чтобы все заметили.

Вот и я его заметил, когда появился Soul ещё первого поколения, в 2009 году. Машина настолько сильно выделялась в потоке, что народ натурально сворачивал головы, не смотря на скромные размеры и простенькую окраску в светло-зелёный металлик. И было от чего – главное, чем «цеплял» тот «сапожок» — идеальными пропорциями и лаконичностью форм вкупе с обилием мелких запоминающихся деталей. Первый Soul даже получил престижную премию red dot, а также был признан лучшим буксировщиком прицепов в классе и самым безопасным молодёжным автомобилем.

Но время не стоит на месте. Вскоре первый Soul сменился вторым, а теперь уже и третьим, а цветовая гамма стала включать множество ярких и двухцветных версий. И если формами машина несколько оплыла, то по части интересных деталей с каждым поколением только растёт.

С лица KIA Soul, чем дальше, тем более узкоглаз. Прошлое поколение тоже слегка прищуривалось, а у нынешнего и вовсе глаза-прорези. Но недостатка выразительности передней части нет – всё компенсирует огромная радиторная решётка и не менее внушительные противотуманки по краям.

Кстати, у начальных версий с галогенными лампами фары расположены внизу, в то время как диодные излучатели более дорогих и внизу и вверху.

Профиль при взгляде сбоку остался узнаваем, хотя сильно наклонённое лобовое стекло вкупе с прочими новшествами снизило аэродинамический коэффициент до 0,35. Самые заметные изменения – сзади. Вертикальные фонари, которые были самой узнаваемой деталью интерьера, вышли за рамки стоек крыши и растеклись по пятой двери. Но характерная трапеция, окантовывающая заднее окно сохранена, как и циркульные колёсные арки, и массивная задняя стойка.

У создателей экстерьера KIA Soul получилось придать машине современную стилистику, и сохранить общие каноны Soul – редкая и большая удача в наше время, когда глаз замылен обилием однообразных легковушек и кроссоверов

Но больше всего Soul всегда удивлял своим интерьером. Что подготовили дизайнеры KIA на этот раз? Третье поколение бережно хранит традиции – по центру торпедо всё тот же овальный контур, в который вписана медиасистема и управление климатом.

Вокруг – хитрой формы дефлекторы обдува, продолжающиеся на дверях впадинами с текстурой наподобие ананасовой кожуры. Днём они не выделяются ничем особым, но стоит наступить вечеру…

Помните ту весёлую дискотеку со светомузыкой, которую мог устроить в своём салоне Soul первого поколения? Так вот, и эти традиции сохранены. В такт музыке, или просто по вашему выбору, треугольники светятся, пульсируют или плавно меняют оттенок. Всем этим можно управлять с центрального монитора, и, наверно, музыкально продвинутая молодёжь должна приходить в экстаз уже от одного сознания такого изобилия. Но вот в чём вопрос – слушает ли современная молодёжь музыку американских чернокожих конца 50-х годов ХХ века и знает ли о том, что такое вообще этот Соул? Ну да ладно. Всё же это не только бум-бокс со встроенным стробоскопом, а автомобиль, без пяти минут кроссовер. Каков он?

Передние сиденья отличные – регулировки на любой вкус, развитая боковая поддержка и у подушки и у спинки, тканевая отделка, копирующую ту самую шкуру ананаса. Сзади места хватает, но сиденья попроще. Впрочем, съездить на молодёжную тусовку впятером и вернуться обратно можно, а в путешествие лучше выдвигаться вдвоём – багажник невелик.

Удивительно, за время тест-драйва меня трижды спрашивали «привод полный?». Увы, тут, как и с самого начала модели, только передний, обычное легковое шасси, и даже геометрическими показателями Soul не блещет – стандартный городской… кроссовер, или мини-SUV? Да пусть остаётся классово неопределённым. «Он один такой» — это про него.







Едет KIA Soul средне. С весом под полторы тонны и 200-сильным турбо мотором 1.6T-GDI ещё как-то, но с более распространённым обычным 1.6 (123 л.с.) – посредственно. Есть ещё 2.0–литровый 150 л.с. в паре с обычным автоматом – этот везёт увереннее и если уж таскать прицеп, то именно с таким силовым агрегатом. Робот с сухим сцеплением вкупе с мотором 1.66T-GDI, конечно, самый резкий, но порой выдаёт паузы при интенсивном разгоне. Словно по рэперской традиции, между одним речетативом и другим, он должен обязательно вставить «ё».

Впрочем, Соул – не быстрая музыка. Душевная по определению. Вот пусть и льётся как душе угодно. Хотите почувствовать, что такое Соул – послушайте знаменитый трек Killing Me Softly With His Song. Вот так примерно и едет машина – со вздохами мотора, с мерной раскачкой на неровностях, и входя в крутой поворот на нём лучше притормозить. Примерно так музыканты, перед тем как перейти к новой теме или сменить тональность делают паузу. В паузах, кстати, скрыт великий смысл, но мы отвлеклись.

Что хорошо, так это звукоизоляция. Лишних шумов тут немного, слышны колёса и немного мотор. Но вот комфорт подвески… Трясёт изрядно и на мелких неровностях и на крупных. А съезжать с асфальта на просёлок и вовсе надо аккуратно. Немного спасает большой вес машины, вот ещё бы колёса не 19” а, например, 16”.

Для России стандартную подвеску KIA Soul немного адаптировали – увеличили дорожный просвет на 10 мм и поставили другие пружины с амортизаторами. Может быть, всё дело в локальных настройках, и остальной мир видит Soul совсем другим – мягким и плавным. Но скорее дело в самой платформе, общей с моделью KIA Seed. Ходовая упрощена – сзади вместо многорычажки обычная эластичная балка.

Жёсткость подвески преследует KIA Soul на протяжении всех трёх поколений. Удивительно, но и эта фамильная черта, наравне с запоминающейся внешностью и прочими атрибутами Soul переходит от поколения к поколению без заметных изменений

Равно как и хорошее поведение на асфальте. Рулится Soul не смотря на приличную высоту, адекватно, и пусть он не провоцирует на агрессивную езду, но зато не пугает сносами и внезапными скольжениями.

По части продвинутой электроники есть адаптивный круиз-контроль, умеющий притормозить перед помехой впереди и ассистент движения в границах ряда. Правда у аварийного тормоза низкорасположенный радар, который отключится в первый же снегопад, а ассистент видит лишь идеально нарисованную разметку и не позволяет убрать рук с руля, как это умеет KIA Sorento Prime.

И всё же, мне по душе этот полу-кроссовер. Уж очень он позитивный, эмоциональный и характерный. А за его внешность вообще можно простить любые огрехи, и «тройка» по дисциплине «комфорт подвески» как-то сама собой отходит на второй план.

Девушкам KIA Soul нравится особенно. Не случайно среди моих знакомых нашлось сразу три особы женского пола, постоянно рассекающих на нём. И прозвище «сапожок» оттуда-же – одна из знакомых последовательно отъездила на машинах первого и второго поколений, и теперь рулит на «третьем» — красно-белом, называя его именно так. Мне, признаться, трудно соединить в сознании музыкальное направление Соул и атласные сапоги красного цвета, но молодёжь – она такая. Вдруг, да и спляшет, отбивая стройным каблучком ритмы заокеанских музыкантов полувековой давности. А почему нет?

Текст: Евгений Хапов

Фото компании-производителя

Технические характеристики KIA GT Line 1.6 7DCT

Длина/ширина/высота 4195/1800/1600 мм

Колёсная база 2600 мм

Дорожный просвет 180 мм

Объём багажника 364/1388 л

Снаряжённая/полная масса 1412/1860 кг

Трансмиссия робот 7 ст

Тип привода передний

Тип двигателя бензиновый R4 турбо

Объём двигателя 1591 см3

Мощность 200/6000 л.с. об/мин

Крут. момент 265/4500 Нм об/мин

Разгон до 100 км/ч 7,8 с

Максимальная скорость 205 км/ч

Цена 1 629 900 рублей