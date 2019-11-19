Jetta превратилась в семиместный кроссовер

Это у нас Jetta просто седан, а в Китае отдельный бренд – не самый дорогой, но плодовитый. С начала года под его флагом вышла уже третья модель. Речь идет о кроссовере с незатейливым ником VS7. Цифра в индексе обозначает количество мест. Автомобиль, как можно было догадаться, имеет самое непосредственное отношение к концерну Volkswagen и представляет из себя перелицованный Seat Tarraco с другой эмблемой. По длине он лишь на 7 см короче, чем хорошо нам известная Skoda Kodiaq.

По технике ничего нового. Платформа, понятное дело, вездесущая MQB, позволяющая имплантировать как моно, так и полный привод. Двигатель пока заявлен один – бензиновая 1,4-литровая, 150-сильная «четверка» TSI, которая работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой либо автоматом.





