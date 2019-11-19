  • Сегодня: Вторник, Ноябрь 19, 2019
 

 
Новости   19 ноября 2019   

Jetta превратилась в семиместный кроссовер

Это у нас Jetta просто седан, а в Китае отдельный бренд – не самый дорогой, но плодовитый. С начала года под его флагом вышла уже третья модель. Речь идет о кроссовере с незатейливым ником VS7. Цифра в индексе обозначает количество мест. Автомобиль, как можно было догадаться, имеет самое непосредственное отношение к концерну Volkswagen и представляет из себя перелицованный Seat Tarraco с другой эмблемой. По длине он лишь на 7 см короче, чем хорошо нам известная Skoda Kodiaq.

По технике ничего нового. Платформа, понятное дело, вездесущая MQB, позволяющая имплантировать как моно, так и полный привод. Двигатель пока заявлен один – бензиновая 1,4-литровая, 150-сильная «четверка» TSI, которая работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой либо автоматом.




Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу