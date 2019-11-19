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Новости   19 ноября 2019   

Range Rover Evoque официально назвали лучшим женским автомобилем

Не сочтите нас за отпетых шовинистов, но мы давно подозревали и даже иногда говорили вслух, что при всех его неоспоримых достоинствах, Range Rover Evoque не очень подходит для мужчин. Оказывается, не мы одни такие. Сегодня мы получили официальный релиз, в котором сообщается, что уважаемое жюри, включающее 41 эксперта из 32 стран, выбрало британский премиальный кроссовер лучшим женским автомобилем 2019 года. Финальное голосование прошло в рамках международного автосалона в Дубае, но сути дела это не меняет. К списку уже заслуженных 224 международных наград Evoque добавил еще и титул Women’s World Car of the Year. Искренне рады за милых дам, и за маленький Range Rover, конечно, тоже.




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