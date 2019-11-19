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Новости   19 ноября 2019   

УАЗ Патриот получит бензиновый турбомотор. Новый двигатель уже крутят на стенде.

УАЗ Патриот недавно получил автоматическую коробку, с которой, казалось бы, мог продержаться на конвейере еще лет двадцать. Без шуток – в семействе автомобилей ульяновского завода все долгожители. Но в последнее время все чаще и чаще в интернете появляется информация о подготовке Патриота нового поколения, так называемого «Русского Prado». Об этом проекте мы писали еще в июне.

Но речь сегодня не о нем, а об интервью на сайте агентства ТАСС с генеральным директором УАЗа Адилем Шириновым. В нём руководитель  сообщил, что для будущего внедорожника на ЗМЗ разработали новый бензиновый турбомотор мощностью 180 л.с. На данный момент двигатель уже построен и проходит стендовые испытания.



 


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