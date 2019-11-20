Toyota построила самый динамичный RAV4 за всю историю, и он оказался гибридным

Компания Toyota впервые оснастила RAV4 подзаряжаемым гибридным силовым агрегатам. Благодаря дополнительной литий-ионной батарее японский автомобиль способен проехать на одной зарядке до 63 км. При этом новоиспеченный кросс получился еще и самым быстрым за всю 25-летнюю историю модели. Работающий по циклу Аткинсона, бензиновый 2,5-литровый мотор совместно с электродвигателями выдают 306 л.с. Этой мощности достаточно, чтобы разогнать RAV4 до 100 км/ч за 6,2 секунды.

Схема полного привода версии Plug-in точно такая же, как у представленного ранее обычного неподзаряжаемого гибрида, но отличается от конструкций на модификациях с одним ДВС. При пробуксовке передних шин и во время интенсивных разгонов, колеса задней оси начинает вращать отдельный электромотор. Старт продаж машины запланирован на следующее лето. Однако шансы ее официального прибытия в Россию почти нулевые.





