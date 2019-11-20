  • Сегодня: Среда, Ноябрь 20, 2019
 

 
Новости   20 ноября 2019   

Toyota построила самый динамичный RAV4 за всю историю, и он оказался гибридным

Компания Toyota впервые оснастила RAV4 подзаряжаемым гибридным силовым агрегатам. Благодаря дополнительной литий-ионной батарее японский автомобиль способен проехать на одной зарядке до 63 км. При этом новоиспеченный кросс получился еще и самым быстрым за всю 25-летнюю историю модели. Работающий по циклу Аткинсона, бензиновый 2,5-литровый мотор совместно с электродвигателями выдают 306 л.с. Этой мощности достаточно, чтобы разогнать RAV4 до 100 км/ч за 6,2 секунды.

Схема полного привода версии Plug-in точно такая же, как у представленного ранее обычного неподзаряжаемого гибрида, но отличается от конструкций на модификациях с одним ДВС. При пробуксовке передних шин и во время интенсивных разгонов, колеса задней оси начинает вращать отдельный электромотор. Старт продаж машины запланирован на следующее лето. Однако шансы ее официального прибытия в Россию почти нулевые.  




Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу