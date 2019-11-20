Audi e-tron Sportback порадовал эффективной аэродинамикой

Audi e-tron еще не успел намозолить всем глаза. Свой премиальный электромобиль немцы начали продавать только в мае этого года. Теперь компанию ему составит еще и новая версия Sportback. Купеобразный кроссовер, выход которого на рынки запланирован на следующую весну, на 13 мм ниже стандартной модификации и может похвастать более эффективной аэродинамикой. Технически машины идентичны. Полный привод обеих обеспечивают два, расположенных на каждой из осей, электромотора.

На вооружении базовой модификации 50 quattro – тяговая батарея емкостью 71 кВт∙ч и двигатели с отдачей 312 л.с. и 540 Нм. С таким арсеналом e-tron Sportback разгоняется до 100 км/ч за 6,8 секунды и может проехать на одной зарядке почти 350 км. Установки более дорогой 55 quattro в номинале выдают 360 л.с., а кратковременно в спортивном режиме и все 408 «лошадей». В последнем случае рывок с места до сотни укладывается в 5,7 секунды. Кроме того, благодаря аккумулятору с увеличенной до 95 кВт∙ч емкости «пятьдесят пятая» способна проехать без «дозаправки» 446 км. Кстати, лучшая аэродинамика увеличила дальнобойность Sportback на 10 км.





