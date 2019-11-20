Бюджетные лебедки WARN стали мощнее

Американская компания WARN обновила линейку недорогих лебёдок для внедорожников и грузовиков. На смену серии TABOR пришли три модели — VR EVO с тяговым усилием 8 000, 10 000 и 12 000 фунтов (3 630, 4 536 и 5 440 кг.). Причем каждая из них доступна в двух вариантах: со стальным тросом и роликовым тросоукладчиком, либо с синтетическим тросом и клюзом. Пульт управления каждой можно использовать как в проводном варианте, так и дистанционно.

Габариты и вес не изменились. Зато поменялся дизайн, а благодаря более мощному мотору и планетарной зубчатой передаче лебедки VR EVO работают быстрее под нагрузкой. В то же время потребление тока снизилось. Уровень защиты от пыли влаги теперь соответствует стандарту IP68. Кроме того, как и на моделях предыдущей серии, блок управления можно установить не только на саму лебёдку (над барабаном), но и отдельно от неё — на бампере, либо под капотом.





