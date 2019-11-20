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Новости   20 ноября 2019   

Aston Martin DBX научили форсировать броды полуметровой глубины

Компания Aston Martin, наконец-то, перестала кормить нас тизерами и выдала полный комплект информации о своем первом кроссовере. Вопреки последним трендам модель, получившая название DBX, не привязана к розетке с током. Электричества, разумеется, в ней хватает, в частности моторы активных стабилизаторов поперечной устойчивости работают от бортовой сети с напряжением 48 Вольт. Но установленная под капотом британского автомобиля 550-сильная «восьмерка» с двумя турбинами употребляет исключительно бензин. Указанного числа «лошадей» достаточно, чтобы разогнать кросс до 291 км/ч и «сделать первую сотню» за 4,5 секунды. Не рекорд, конечно, но с учетом размеров (5039×1998×1680 мм), и массы в 2245 килограмм, вполне достойный результат.

Чтобы попытка хозяина выгулять своих породистых болонок где-нибудь на высокогорной лужайке не закончилось обидным отступлением, в DBX имплантирована не только полноприводная трансмиссия, но и пневматическая подвеска, позволяющая увеличить клиренс до 235 мм. Соответствующие высочайшему положению кузова углы въезда и съезда равны 25,7° и 27,1°. Между тем, даже при стандартном дорожном просвете в 190 мм. «Астон Мартин» может форсировать броды глубиной до полуметра. Мы не будем расписывать, как богато и шикарно обустроен салон – вся красота видна на фото. Добавим лишь, что продажи кроссовера начнутся уже во втором квартале следующего года. Минимальная цена в Германии — €193,500.



 

 


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