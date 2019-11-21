Рекордсмен Нюрбургринга — Audi RS Q8 стал серийным

Еще в начале ноября Audi RS Q8 изловчился проехать 20,6 км трассы Нюрбургринга за в 7 минут 49,3 секунды и получить звание быстрейшего внедорожника Северной петли. Но на тот момент это был предсерийный образец, выступающий в закамуфлированном трико. А то, что вы видите на картинках – серийная машина, которая, вполне вероятно, в конце следующего года появится в России. Заявленная для Германии цена — 127 000 евро.

Автомобиль вооружен тем же 4-литровым турбомотором V8, что движет экстремальными Audi RS 6 Avant и RS 7 Sportback. Отдача, работающего в паре с 8-диапазонным автоматом, агрегата – баснословные 600 л.с. и 800 Нм. Привод – постоянный полный, с номинальным распределением тяги в соотношении 40:60 в пользу задних колес. Для разгона с места до 100 км/ч Audi RS Q8 достаточно и 3,8 секунды, а еще через 9,9 сек. спидометр покажет двести. Для грунтовки так много огня может быть и не надо, а вот штатная пневматическая подвеска, позволяющая изменять клиренс в диапазоне 90 мм., вполне может пригодиться.





