Концепты Kia Seltos X-Line продемонстрировали, как сделать из кроссовера внедорожник

Тем, кто еще не в курсе сообщим, что в первой половине следующего года Kia начнет продавать в России новый кроссовер Seltos. Автомобиль играет в том же классе, что и Hyundai Creta, но созданный для продаж не только в развитых странах, а по всему миру, выглядит более презентабельно и скорее всего окажется дороже. Кроме модификаций с передними ведущими покупателям будут доступны и полноприводные версии. Из информации на одном из форумов Kia мы также узнали, что наш Seltos получит бензиновую безнаддувную «четверку» объемом 2,0 л. и мощностью 149 л.с., и 177-сильный. 1,6-литровый турбомотор. Первому в пару отрядили вариатор, а второму – робот DCT. Про «механику», вообще, ничего не сказано.

Почему мы о нем вдруг вспомнили? Потому что получили информацию о начале продаж этой модели в Штатах. Так же интересно, что кроме серийных образцов корейцы привезли на автосалон в Лос-Анджелес еще и два подготовленных в нарочито внедорожном стиле концепта X-Line. Шансов, что в таком боевитом виде они доживут до серии, конечно, немного, но кто его знает.





