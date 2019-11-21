  • Сегодня: Четверг, Ноябрь 21, 2019
 

 
Новости   21 ноября 2019   

Концепты Kia Seltos X-Line продемонстрировали, как сделать из кроссовера внедорожник

Тем, кто еще не в курсе сообщим, что в первой половине следующего года Kia начнет продавать в России новый кроссовер Seltos. Автомобиль играет в том же классе, что и Hyundai Creta, но созданный для продаж не только в развитых странах, а по всему миру, выглядит более презентабельно и скорее всего окажется дороже. Кроме модификаций с передними ведущими покупателям будут доступны и полноприводные версии. Из информации на одном из форумов Kia мы также узнали, что наш Seltos получит бензиновую безнаддувную «четверку» объемом 2,0 л. и мощностью 149 л.с., и 177-сильный. 1,6-литровый турбомотор. Первому в пару отрядили вариатор, а второму – робот DCT. Про «механику», вообще, ничего не сказано.

 

Почему мы о нем вдруг вспомнили? Потому что получили информацию о начале продаж этой модели в Штатах. Так же интересно, что кроме серийных образцов корейцы привезли на автосалон в Лос-Анджелес еще и два подготовленных в нарочито внедорожном стиле концепта X-Line. Шансов, что в таком боевитом виде они доживут до серии, конечно, немного, но кто его знает.




Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу