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Новости   21 ноября 2019   

Компания Bollinger открыла прием заказов на электрические внедорожники B1 и B2

К тусовке чисто электрических проходимцев присоединилась еще парочка персонажей от американской фирмы Bollinger. Внешне незатейливый, длиной 4,36 м, внедорожник B1 и его не менее угловатый братец-пикап B2 стоят по $ 125 000 каждый. Их производство начнется 2020 году. Желающие приобрести уникальную технику могут уже сейчас оформить заказ, сделав предоплату в $1000. Все сказанное, разумеется, касается Американских Штатов.

В плане техники машины абсолютно идентичны. Полным приводом каждой заведуют установленные на передней и задней осях электродвигатели, суммарно развивающие 623 л.с. и 906 Нм крутящего момента. Тяговой батарея емкостью 120 кВтч по паспорту должно хватать на 322 км пробега. Восполнить потраченную энергию можно будет не только от быстрой зарядки, но и от обычной розетки. При всем при этом электроприборы от Bollinger не боятся воды. Как сказано в пресс-релизе, обе модели готовы преодолевать броды глубиной до 90 см. Для герметизации салона прилагаются дополнительные уплотнители.




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