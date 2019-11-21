Сдавать анализы для получения водительской медсправки не придется

Уже завтра в России должен был вступить в силу новый закон, согласно которому оформляющие водительскую медсправку граждане, обязаны были бы сдать анализ мочи на маркеры алкоголя и наркотических веществ. Что неминуемо привело бы существенному удорожанию услуги. По некоторым оценкам — в два-три раза.

Изначально говорилось, что нововведение коснется только новичков и «лишенцев за пьянку», но в итоговом документе это отражено не было. Чтобы не переплачивать, многие водители решили получить справку по старым ценам заранее, из-за чего в медцентрах образовались огромные очереди.

Теперь можно спокойно выдохнуть. По официальной информации ТАСС — Минздрав России принял решение отложить вступление в силу этого приказа. Об этом в сегодня сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. Чиновник также добавил, что будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для медицинского освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах.





