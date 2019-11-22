Пикап Tesla Cybertruck не боится пуль и разгонятся быстрее спорткаров

Илон Маск, наконец-то, представил миру то, что обещал на протяжении семи лет. Сначала нам показалось, что изделие, которое изображено на картинках, просто часть перформанса, предваряющего явление реальной машины. Но ничего более вразумительного мы в итоге не увидели – на сегодняшний день пикап Tesla Cybertruck выглядит так и никак иначе.

В салоне, не постесняемся этого слова, электромобиля тоже все устроено лаконично – к напоминающей кухонную столешницу, передней панели приделаны компактный штурвал и небольшой планшет. Большего водителю, видимо, и не надо. Сам же Cybertruck получился достаточно крупным объектом длиной 5885 мм. Ширина и высота составляют соответственно 2027 и 1905 мм. Господин Маск не забыл упомянуть, что несущий кузов новоиспеченного аппарата выполнен из какого-то крепкого сплава, способного противостоять царапинам, вмятинам и даже выстрелам из пистолета калибром 9 мм. Стекла тоже не пробьешь.

А как вам разгон до 100 км/ч за три секунды? Именно такой темперамент заявлен для самой дорогой ($69 900), полноприводной версии с тремя моторами и запасом хода в 800 км. В базе за $39 900 привод только задний, один мотор, 400 км. пробега на одной зарядке и лишь 6,5 секунды разгона до стони. Есть еще средняя комплектация за $49 900. У нее два двигателя, все четыре ведущих и 480 км. автономного хода.







Внушают уважение и внедорожные качества «Киборга». Заявленные углы въезда и съезда – 35 и 28 градусов. Вместе с тем штатная пневматическая подвеска позволяет увеличить дорожный просвет до 40 см. Все это пока обещания, как, собственно, и то, что пикап начнут серийно производить в 2021 году. Тем не менее заказы уже принимаются. И депозит не большой – всего $100.